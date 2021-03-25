Депутаты одобрили кредит Рязанским теплосетям

Депутаты одобрили решение Рязанских теплосетей взять кредит на сумму в 500 миллионов рублей. Вопрос рассматривали на заседании Рязгордумы 25 марта.

Руководитель предприятия рассказал парламентариям, что в планах унитарного городского предприятия взять два кредита: 100 миллионов рублей под 7,2% на год и 400 миллионов рублей под 8,45% на три года.

- Подобное решение обусловлено низким сбором денежных средств в летний период, когда требуются затраты на проведение ремонтной кампании для подготовки к следующему отопительному сезону, - объяснил Дмитрий Харькин.

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