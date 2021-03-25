Об укладке асфальта в лужи высказались рязанские чиновники

Ямочный ремонт на Северной Окружной дороге. Фото: администрация Рязани

Администрация Рязани отчиталась о ямочном ремонте, проведенном 24 марта. В этот день, напомним, горожане сигнализировали, что асфальт укладывают прямо в лужи.

«Ремонт литой асфальтобетонной смесью может применяться при низких температурах и в сырую погоду, когда другие материалы использовать нельзя. Такой ремонт – это экстренная мера, его проводят в первую очередь, чтобы снизить аварийность на дорогах», - утверждается в администрации.

При этом литая смесь 24 марта использовалась только на улицах 2-я Линия и Нахимова, а вот на Северной Окружной дороге и улице Новой, где рязанцы снимали укладку в лужи, впервые этой весной применяли горячий асфальт. Таким же способом Дирекция благоустройства латала улицу Зубковой.

«По технологии, сначала с помощью дорожной фрезы от покрытия отделяется поврежденный участок. Затем обрубаются кромки выбоин с приданием им прямоугольных очертаний, далее производится очищение дефектного сектора от пыли и крошек его кромки. Дно обрабатывают жидкой битумной эмульсией или разогретым битумом, после чего укладывают асфальтобетонную смесь», - поделились чиновники.

Кстати, фотографии с улицы Новой, где картина была по-настоящему стыдная, администрация не разместила.

Укладка асфальта в лужи на улице Новой. Фото: vk.com/tr_ryazanм | Casper Ghost

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