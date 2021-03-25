Подрядчику поручили сократить сроки ремонта моста через Трубеж до 5 месяцев.

Глава рязанского минтранса Вадим Решетник побывал на мосту через Трубеж, где провел выездное рабочее совещание. Чиновник поставил перед подрядчиком задачу – сократить сроки проведения ремонта до 5 месяцев без потери качества. Напомним, проектный срок сдачи объекта – 8 месяцев.

На данный момент на мосту завершается работа по подготовке к подъему балок пролетного строения, а движение организовано по трем полосам — две - в город и одна - из города.

Подготовка к подъему балок.

Всего в строительстве задействованы более 20 квалифицированных сотрудников мостостроения и четыре единицы спецтехники.

После завершения ремонта по направлению в город на мосту организуют три полноценных полосы движения, по направлению из города - две полосы.

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