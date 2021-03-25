В Рязани от коронавируса умерла 40-летняя женщина

В четверг, 25 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области снова пополнили три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 57-летнего и 66-летнего мужчин, а также 40-летней женщины.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

В конце прошлого - начале этого года на общем фоне увеличения летальных случаев, участились смерти людей в самом расцвете сил. Чаще всего такие смерти связаны с имеющимися хроническими заболеваниями.

Всего, по официальным данным, на 25 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 348 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).