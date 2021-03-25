По-прежнему на плато – все о COVID-19 в Рязанской области на 25 марта

В четверг, 25 марта, в Рязанской области выявили 58 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 989 рязанцев.

Поправились за сутки 56 человек. Общее количество выздоровевших – 24 036 человек. Ежедневное количество заболевших по-прежнему несколько превышает количество поправившихся, но заметного роста (или уменьшения) новых случаев нет.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В новые жертвы коронавируса включили фамилии трех человек. По официальным данным, на 25 марта COVID-19 унес жизни 348 рязанцев.