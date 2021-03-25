Поклонники Александры Трусовой огорчены ее провалом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представительница академии «Ангелы Плющенко» не справилась со своим прокатом. Уроженка Рязани Александра Трусова чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, но ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад.

«Мужества, сил и веры в себя! Борись до конца, Саша», — говорится в сообщении «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая так прокомментировала журналистам провал фигуристки, начинавшей карьеру в Рязани:

- Как же жалко Александру Трусову, такая дурная ошибка. Она была готова на все сто, но, видимо, где-то нерв дрогнул, и, конечно, теперь ей будет мегасложно вылезти с той позиции, на которую она улетела.

Сама же Саша, которую называют «Русской ракетой», дала такую оценку своей неудаче:

- Я не справилась со своим волнением, в последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях.

Поддержим нашу спортсменку.

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