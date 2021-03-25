На фоне катастрофы с дорогами в Рязани продолжают класть асфальт в лужи

Рязанские «благоустроители» продолжают укладывать асфальт прямо в лужи. Фото: vk.com/tr_ryazanм | Casper Ghost

Рязанские «благоустроители» продолжают укладывать асфальт прямо в лужи. Видео и фотографии, к сожалению, типичного для нашего города процесса публикуются в соцсетях.

В частности, работы сомнительного качества проходили на Северной Окружной дороге и улице Новой.

Администрация Рязани ежедневно отчитывается о ямочном ремонте дорог. Чиновники пишут, что литую асфальтобетонную смесь либо временно выравнивают аварийные участки щебнем. ГОСТ Р 54401-2011 гласит, что при применении литых смесей «поверхность нижележащего слоя должна быть сухой, чистой, обеспыленной».

Напомним, состояние дорог стало причиной критики губернатора в сторону администрации областного центра и во многом обусловило увольнение вице-мэра Владимира Бурмистрова.

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