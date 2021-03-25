Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 марта 2021 10:05

В Рязани украли коммуникации на 18 млн рублей

Полиция не хотела браться за дело, но прокуратура заставила
Антон КОНОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей не досчиталось коммуникаций на сумму более 18,5 млн рублей. Проверка по заявлению замглавы администрации города подтвердила: в районе Южного промузла неизвестные похитили паропровод и конденсатопровод.

Несмотря на исчезновение крупных объектов с большой балансовой стоимостью, полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Прокуратура установила, что незаконно, и потребовала расследовать преступление.

«Требования прокурора следователем удовлетворены, возбуждено уголовное дело и в настоящее время проводится предварительное следствие», - сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

Криминал