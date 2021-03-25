В Рязани украли коммуникации на 18 млн рублей

Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей не досчиталось коммуникаций на сумму более 18,5 млн рублей. Проверка по заявлению замглавы администрации города подтвердила: в районе Южного промузла неизвестные похитили паропровод и конденсатопровод.

Несмотря на исчезновение крупных объектов с большой балансовой стоимостью, полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Прокуратура установила, что незаконно, и потребовала расследовать преступление.

«Требования прокурора следователем удовлетворены, возбуждено уголовное дело и в настоящее время проводится предварительное следствие», - сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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