Любимов заявил о скорой транспортной реформе в Рязани

Попытки реформы общественного транспорта в Рязани пока ни к чему не привели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани намерены провести реформу общественного транспорта с помощью государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом губернатор Николай Любимов заявил 24 марта, отчитываясь перед депутатами облдумы. Речь идет о новой транспортной схеме, попытки разработать которую предпринимаются уже не первый год.

- Здесь нужна системная работа. Особенно в городе Рязани, где у нас до сих пор еще нет транспортной схемы. Эта схема нам нужна как воздух! Нам нужно понимать, на какой маршрут сколько техники должно быть поставлено. <…> Приобретение новых автобусов и троллейбусов – это тоже наш приоритет на будущее, - заявил Любимов.

Напомним, ранее при обсуждении реформы говорилось не столько о перераспределении техники, сколько о переформатировании маршрутной сети в целом.

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