Прокуратура проверит факт нападения собаки на ребенка под Рязанью

Прокуратура Рязанского проверит информацию, размещенную в СМИ, о нападении на ребенка собаки в селе Поляны.

«Отмечается, что ситуация с бездомными животными в селе Поляны практически вышла из-под контроля местных властей. Несмотря на обращения сельчан в администрацию района, вопрос с отловом бродячих собак не решается», — цитирует прессу надзорный орган.

В ближайшее время прокуратура оценит работу должностных лиц по обращению с безнадзорными животными, а также насколько чиновники соблюдают требования закона, когда рассматривают обращения граждан.

Ранее сообщалось, что аукцион на отлов собак в Рязани не состоялся, так как не заявился ни один участник. Точнее, один участник пытался заявиться, но у него не получилось (читать подробнее).

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