В восьми районах Рязанской области 25 марта отключат электричество. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

25 марта в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- село Колесня — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Добрянка, деревня Ижевское, деревня Лакаш, деревня Папушево, поселок Брыкин Бор — с 09:00 до 16:00.

Сапожковский район:

- поселок Сапожок, село Собчаково — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Борец (улица Новая) — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Елизаветинка — с 09:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- деревня Норино, деревня Миленино — с 09:00 до 17:00;

- деревня Бычково, деревня Васино, деревня Меркулово, село Чуфилово — с 10:00 до 13:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- поселок Чучково (улицы Грачева, Базарная) — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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