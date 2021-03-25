В восьми районах Рязанской области 25 марта отключат электричество.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
25 марта в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Захаровский район:
- село Колесня — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Добрянка, деревня Ижевское, деревня Лакаш, деревня Папушево, поселок Брыкин Бор — с 09:00 до 16:00.
Сапожковский район:
- поселок Сапожок, село Собчаково — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Борец (улица Новая) — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- деревня Елизаветинка — с 09:00 до 16:00.
Клепиковский район:
- деревня Норино, деревня Миленино — с 09:00 до 17:00;
- деревня Бычково, деревня Васино, деревня Меркулово, село Чуфилово — с 10:00 до 13:00.
Старожиловский район:
- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.
Чучковский район:
- поселок Чучково (улицы Грачева, Базарная) — с 10:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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