Жители Рязани сообщили о накрывшей город вони

Если так пойдет и дальше, рязанцы будут ходить в мощных респираторах. Как в фильмах про апокалипсис. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жители Рязани возмущены распространением вони практически во всех районах областного центра. К уже "традиционному" микрорайону Дашково-Песочня присоединилось даже Канищево. Соответствующий пост появился в сообществе "Рязань" социальной сети "ВКонтакте".

"В Канищево воняет гарью какой-то". "На Театральной площади тоже ужасная вонища стоит". "Запах весны стал отравляюще ужасен. Воняет так, что респиратор с угольным фильтром не спасает. Скоро ожидать опять осадки в виде дохлых птиц под ногами?". "В Дашках вонища - жесть. Хотят чтобы мы сдохли, похоже...И ведь знают что воняет, ничего не предпринимают". Подобные сообщения описывают ситуацию в городе.

И в качестве резюме сообщение от пользователя соцсети с ником Андрей Иванов: "Так для вас и строят онкоцентр".

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