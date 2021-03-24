Зампрокурора Рязанской области Виктора Эппа отправили в Салехард. Фото: телеканал "Город" | Городские встречи.

24 марта президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении на пятилетний срок Эппа Виктора Исааковича прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа.

До назначения в ЯНАО Виктор Эпп с 2013 года работал заместителем прокурора Рязанской области.

ДОСЬЕ «КП»

Эпп Виктор Исаакович родился в 1963 году в Скопине.

В 1989 году окончил Харьковский юридический институт им. Дзержинского.

С 1990 по 1995 год работал старшим следователем прокуратуры Октябрьского района.

В 1995 году - прокурор отдела прокуратуры Рязанской области.

В 1998 году - прокурор Ряжского района Рязанской области.

В 2002 году - заместитель прокурора Октябрьского района Рязани.

С 2008 по 2013 год Эпп возглавлял прокуратур Советского района Рязани.

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