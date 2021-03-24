Любимов в очередной раз продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в очередной раз продлил в регионе коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение главы региона опубликовали 24 марта.

Согласно документу, до 31 марта продлен режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническим заболеваниями.

Кроме того, бары, рестораны, кафе и другие точки общепита могут работать только с 06:00 до 01:00. Ночью можно работать только на вынос.

Ранее, во время отчета перед депутатами о работе регионального правительства в 2020 году, губернатор Любимов заявил, что Рязанская область испытание пандемией прошла достойно.

— Не было растерянности, все сохраняли хладнокровие и самообладание, подтвердили свое умение работать в условиях больших нагрузок, — уверен глава региона.

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