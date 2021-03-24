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Коронавирус Covid-1924 марта 2021 19:25

Двум мужчинам не было еще и 60 лет – в Рязанской области зафиксированы новые смерти от COVID-19

В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список
Источник:kp.ru
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В среду, 24 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области снова пополнили три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 54-летнего и 58-летнего мужчин, а также 84-летней женщины.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 24 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 345 человек.

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В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список (подробности).

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