В 2020 году «Биотэк» поставил в Рязань медикаментов на 47 миллионов рублей

Суд отправил Шпигеля под арест. Фото: сайт "Биотэк".

ООО «Биотэк», входящее в одноименную группу фармкомпаний, основанную бизнесменом и экс-сенатором Борисом Шпигелем, поставляла лекарства и в рязанские больницы.

Проанализировав данные о госзакупках регионального минздрава в 2020 году, «Комсомолка» обнаружила 16 контрактов, заключенных с ООО «Биотэк» на поставки лекарств на общую сумму 46 миллионов 913 тысяч 310 рублей. Еще один контракт на сумму 2 миллиона 596 тысяч 204 рубля был заключен с дочерней компанией «Биотэка» - АО МФПДК «Биотэк». В 2021 году региональный минздрав успел поработать с компанией Шпигеля всего лишь один раз: партнеры поставили в Рязанскую область Сорафениб на общую сумму 5 миллионов 170 тысяч 54 рубля.

Отметим, что в списке препаратов, поставляемых ООО «Биотек» в регион, было много лекарств, применяемых при лечении коронавируса. Так, самая крупная поставка на 18 миллионов 914 тысяч 720 рублей касалась препарата Фавипиравир, официально признанного ВОЗ не только не эффективным, но и опасным для лечения COVID-19.

Также компания Шпигеля поставляла в Рязань Моксифлоксацин, Амоксициллин, Моксифлоксацин, Умифеновир и многие другие.

Напомним, что Шпигеля задержали 21 марта по подозрению в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей.

Кроме него задержаны сам Иван Белозерцев, директор компании "Фармация" Антон Колосков, супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве – Геннадий Марков и Федор Федотов.

В настоящее время все фигуранты дела арестованы.

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