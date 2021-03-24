Рязанский областной суд переезжает в новое здание на улице Спортивной.

С 22 марта Рязанский областной суд начал переезжать в новое здание, расположенное по адресу: улица Спортивная, строение №25. Об этом сообщается на сайте облсуда.

С этого времени слушание гражданских и административных дел в апелляционной инстанции не производится. Что касается справочной информации, то ее можно получить по телефонам: (4912) 25-66-37, (4912) 25-23-40.

«Актуальную информацию о месте и времени рассмотрения конкретного дела Рязанским областным судом можно найти в судебном извещении, а также на официальном сайте облсуда. Контактные номера телефонов в новом здании разместят позднее», - говорится в сообщении.

Напомним, на строительство здания Рязанского областного суда федеральный бюджет выделил более 541 млн рублей. Общая площадь объекта составляет около 12 тысяч кв. метров.

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