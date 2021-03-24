Житель Рязанской области поймал 10-килограммового сазана на балансир

10-килограммовы сазан, пойманный на балансир - редчайший случай. Фото: сайт "Пресса".

Житель Рыбновского района на Оке, на границе Рязанской и Московской областей, поймал сазана весом 10 700 граммов. Об этом сообщает сайт ИД "Пресса".

- Эта самый большой трофей, пойманный мной на балансир, обычно ловятся окуни и щуки. Очень удивился когда после подсечки голова рыбы не смогла пройти через просверленную лунку. Пришлось друзьям помогать ее вытащить: пока я держал они расширяли лунку, – рассказал Михаил.

Напомним, что летом прошлого года в пруду одного из микрорайонов Рязани произошла массовая гибель рыбы. Останки вылавливали сотрудники аварийно-спасательной службы города. Какие уж тут сазаны?!

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