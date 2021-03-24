В Рязани два родственника-грузчика забили до смерти коллегу

Одного из подозреваемых задержали, его подельник успел скрыться. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

4 апреля 2020 года трудовой иммигрант, гражданин Узбекистана, пришел к остановке общественного транспорта около предприятия, где он и его родственники работали грузчиками. Он хотел поговорить с сослуживцем, действия которого, по его мнению, создавали родственникам проблемы в работе.

Но нормального разговора не получилось. Как только мужчины отошли подальше от посторонних глаз, между ними разгорелся конфликт, посыпались взаимные оскорбления. Обвиняемый, сделав подсечку, повалил оппонента на землю. После этого вместе с одним из родственников жестоко избил его.

Позже избитому оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Мужчина умер через несколько дней в медицинском учреждении.

Оперативники быстро задержали обвиняемого, а его родственнику удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция.

Уголовное дело в отношении 31-летнего уроженца Республики Узбекистан с утвержденным обвинительным заключением направили в суд - подводит итог этой истории пресс-служба рязанского СУ СКР.

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