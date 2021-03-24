Рязанцы украли из храма золото на полмиллиона

Фото из Никольского храма в Скопине. Источник: skopin-eparhia.ru

В Рязани будут судить 25-летнего мужчину, который подозревается в серии краж. Одну из них, из Никольского храма в Скопине, как полагает следствие, он совершил с двумя сообщниками - 38-летним риэлтором и 30-летним работником строительной организации.

Трое мужчин в апреле 2020 года незаконно проникли в храм и похитили ювелирные изделия на почти на 430 тысяч рублей. Золото они сбыли в Москве и Московской области за 200 тысяч рублей, разделив добычу.

«Общий ущерб, причиненный противоправной деятельностью злоумышленников, составляет более 585 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Младшему из предполагаемых воров также вменяют 16 эпизодов хищений из торговых аппаратов и терминалов на территории Рязани.

Расследование уголовного дела по статье 158 УК РФ завершено.

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