В шиловской бане до смерти избили 40-летнего мужчину

Воскресным вечером 21 марта в селе Мосолово Шиловского района обнаружили тело 40-летнего местного жителя со следами криминального характера.

По данным следователей Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области, в тот день компания мужчин отдыхала в бане. В какой-то момент между двумя пьяными приятелями произошел конфликт, переросший в драку.

Во время потасовки подозреваемый избил собутыльника, нанося удары по туловищу и голове. После этого избитого мужчину отвезли домой, где он вскоре скончался.

В настоящее время подозреваемый во всем сознался. Решается вопрос о взятии его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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