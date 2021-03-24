Вместо благоустройства всех парков рязанцам предлагают выбрать один

Глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что завершилась регистрация волонтеров для организации рейтингового голосования по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Рязани.

Само же голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая, а выбирать горожанам предложат только те объекты, которые планируют начать благоустраивать в 2022 году.

«Будем благоустраивать те общественные пространства, которые выберут жители. Отбор состоится в электронной форме – на платформе 62.gorodsreda.ru, через сайт «Госуслуги» или при помощи волонтера», - уточнила Сорокина.

Что получается? Вместо того чтобы методично и планомерно приводить в порядок все без исключения общественные пространства областного центра, городские власти предлагают рязанцам выбрать лишь одного победителя.

Логично предположить, что в так называемом «рейтинговом голосовании» будут раз за разом побеждать те парки и общественные пространства, рядом с которыми живет много людей. А те места, где концентрация жильцов не настолько высока, будут оставаться не удел.

В Рязани существует множество мест, требующих срочного ремонта, однако вместо их реконструкции нам предлагают проголосовать только за один.

Справедливости ради стоит отметить, что озвученная главой администрации информация касается не только Рязанской области, а всех регионов страны, а сам нацпроект курирует непосредственно Минстрой РФ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2020 году в рамках все того же нацпроекта был отремонтирован парк «Комсомольский» в Московском районе Рязани. Но то, что было сделано в рамках контракта фирмой «С-Инвест», которая принадлежит депутату Рязанской облдумы Александру Ачалову, вызвало лишь недоумение горожан.

Напомним, «Комсомольский» парк был включен в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Это общественное пространство выбрали в ходе голосования, которое проходило осенью 2019 года.

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