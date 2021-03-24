«В этом году «Диктант Победы» состоится 29 апреля. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. А благодаря поддержке Россотрудничества задания смогут выполнить и наши соотечественники за рубежом и иностранные граждане. Кроме того, любой желающий может принять участие в акции в онлайн-формате», – рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память», председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе брифинга.

Участникам «Диктанта Победы» предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.

«Часть вопросов будут касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также наших великих полководцев, чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому», – отметил координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Оказать помощь в организации «Диктанта Победы» может любой совершеннолетний житель России – для этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца, рассказала сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке молодежных инициатив, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Она добавила, что для волонтеров будет организовано обучение онлайн на специальной платформе «Волонтеров Победы» и непосредственно на площадках проведения «Диктанта Победы».

Из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции патриотическое мероприятие в 2020 году прошло только в сентябре.

«В прошлом году в регионе для «Диктанта Победы» было подготовлено 95 площадок, в том числе 12 закрытых площадок, расположенных на территории военных частей, МВД и Росгвардии. В исторической акции приняли участие курсанты десантного училища. Всего «Диктант Победы» написали порядка 13 тысяч жителей Рязанской области, – рассказал региональный координатор партпроекта «Историческая память», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев. – Мы надеемся, что мы задействуем все эти площадки и в этом году».

По словам Андрея Кашаева, в настоящее время ведутся переговоры с министерством образования области, чтобы в «Диктанте Победы» смогли принять участие студенты средних специальных высших учебных заведений. Запланировано открытие площадки в библиотеке имени Горького и РГУ.

«Заявленная тематика вопросов – первые годы войны, контрнаступление советских солдатов – напрямую касается военной истории Рязанской области. Городам Рязань, Скопин и Михайлов присвоено звание «Город воинской доблести», Ряжску и нескольким населенным пунктам Скопинского района – «Рубеж воинской доблести». Это не случайно, так как именно здесь началось контрнаступление Красной Армии под Москвой, в результате которого враг был отброшен от рубежей столицы», – отметил региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память.

Андрей Кашаев напомнил, что по итогам исторической викторины одним из федеральных победителей «Диктанта Победы» стала член регионального политсовета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ухоловского района, директор Ухоловской СОШ Надежда Шмаева.

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