Мэрия прокомментировала факт разрушения дома в Рязани

Дом разрушается уже не первый день. Фото: "Типичная Рязань".

Пресс-служба городской администрации прокомментировала факт частичного разрушения дома в микрорайоне Горроща: «На фасаде дома №89 по ул. Ленинского комсомола произошло частичное разрушение штукатурки и шлакобетонных блоков».

По сообщению управления энергетики и ЖКХ, УК ООО "Городская Роща-1", входящая в систему управляющих организаций Игоря Климкина, произведет работы по устранению аварийной ситуации.

«В текущем году запланирован капитальный ремонт фасада жилого дома», - конкретизировали сотрудники пресс-службы горадминистрации.

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