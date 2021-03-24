На 11 улицах Рязани из-за аварии отключили воду

24 марта в Рязани вновь отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения - аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В среду до 13:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Чкалова, д. 48, д. 48в, д. 48д, д. 50а, 50б (частный сектор), д. 48б (частный сектор).

В среду до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. 2-я Линия, д. 50/36;

- ул. Шевченко, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 1;

- ул. Высоковольтная, д. 7а;

- ул. Телевизионная, д. 8, д. 10;

- ул. 2-й проезд Ломоносова, д. 5;

- ул. Кальная, д. 15;

- ул. Павлова, д. 12.

До окончания ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

- ул. Интернациональная, д. 4, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 6 (школа №58);

- ул. Дачная, д. 16 корп. 1;

- ул. Октябрьская, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 39.

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