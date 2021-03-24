Сбербанк приглашает предпринимателей к партнерству

Фото: ПАО Сбербанк

Уже более трех лет в Рязанской области действует партнерская программа от Сбербанка. В рамках сотрудничества с крупнейшим банком страны любой начинающий или опытный предприниматель может наладить сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

- Партнер получает вознаграждение за направление клиентов, ведущих бизнес, на обслуживание в Сбербанк практически на все услуги. Как это работает: у партнера есть личный кабинет, через который он направляет клиентов в Сбербанк на кредиты, эквайринг, лизинги, аренду касс и другие услуги. Главным преимуществом программы является то, что у партнера есть возможность регистрировать ИП или ООО (с одним учредителем) прямо на своем уровне буквально за один час, - рассказал руководитель программы партнерства Сбербанка в Рязани Алексей Беляков.

По словам Алексея Александровича, больше всего предложение от Сбербанка похоже на принцип одного окна, которым является партнер:

- Это беспрецедентное предложение: клиенту не нужно идти ни в налоговую, ни к нотариусу, ни в МФЦ. Необходим только паспорт. За один час формируются документы, заявление, электронная цифровая подпись. Через три дня у клиента уже открыто ИП, либо ООО. То есть клиент экономит как минимум три дня драгоценного времени, не ходя ни по каким инстанциям. Он не ходит даже в банк, потому что счет в Сбербанке открывается автоматически, а реквизиты счета приходят на электронную почту.

Причем всего за один час времени делается работа, которая пять лет назад занимала бы две недели. Сбербанк - один из немногих банков, предлагающих в аренду онлайн-кассы, которую клиент получает в течение пяти дней и уже с подключением к системе Федеральной налоговой службы и с техническим сопровождением и фискальным накопителем.

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Партнер приобретает инструменты для привлечения новых клиентов в свой бизнес, а именно:

- Получает бесплатный доступ к кабинету регистрации бизнеса (ИП и ООО с одним учредителем), при котором срок регистрации сокращается с 5 дней до 3 дней. При этом клиент приходит только к партнеру на один час (не нужно посещать ФНС, МФЦ, нотариуса и платить государственную пошлину);

- Получает доступ к оформлению заявок на торговый эквайринг на своем уровне, при этом клиент даже не посещает банк;

- Получает функцию открытия счетов действующим ИП на своем уровне;

- Получает доступ к выпуску банковских гарантий от имени банка на сумму до 50 миллионов рублей по Федеральным Законам (44-ФН, 223-ФЗ, 615 ФЗ).

- Получает статус официального партнера Сбербанка

Партнер получает:

- Вознаграждение за привлечение клиентов в Сбербанк;

- Персонального менеджера, который решает любой вопрос;

- Получает доступ к тренингам по продажам и кросс продажам.

Для того чтобы стать партнером Сбербанка или обратится уже к уже существующему партнеру, вам нужно обратится к территориальному менеджеру по работе с партнерами Белякову Алексею Александровичу по номеру: +7 (910) 900-53-21.