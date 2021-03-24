На Народном бульваре сбили 31-летнюю рязанку

Фото: 62.мвд.рф

23 марта на Народном бульваре в Рязани сбили 31-летнюю жительницу города. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершил 29-летний рязанец на Hyundai Solaris.

Произошло это в 19:33 у дома №8. По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь, - отметили в полиции.

Всего в четырех ДТП за минувшие сутки пострадали четыре человека.

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