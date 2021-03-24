Жители Рязани возмущены работой УК "ЖЭУ-6"

За что платят деньги жители этого подъезда? Фото: "Типичная Рязань".

Гневный пост, написанный от имени жителей второго подъезда дома 9 по улице Космонавтов, появился 23 марта в сообществе "Типичная Рязань" социальной сети "ВКонтакте":

"Администрация города Рязани, обратите внимание и примите меры! Нет никакой управы на обслуживающую компанию ООО "ЖЭУ-6". Платим каждый месяц деньги за содержание жилья, чтобы нас "посылали" за наши же деньги с нашими же проблемами в подъезде многоквартирного дома на ул. Космонавтов д. 9 подъезд 2".

Фотографии иллюстрируют, что " в подъезде ужасное состояние, стены все ободраны, стоит вонь, постоянные пакеты с мусором, уборщицы просто как будто не существует в этом доме".

При этом жители подчеркнули, что неоднократные обращения в Госжилинспекцию, которой руководит Геннадий Шмидт, действия не возымели.

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