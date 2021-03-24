В Горроще Рязани начал разрушаться дом

С "постаревшего" дома буквально слезает верхний слой. Фото: "Типичная Рязань".

На улице Ленинского Комсомола в Горроще Рязани начал разрушаться жилой дом. Сообщение об этом с несколькими фотографиями, иллюстрирующими текст, появилось в сообществе "Типичная Рязань" социальной сети "ВКонтакте".

На снимках, сделанных Надей Васильевой, отчетливо видно, что разрушается фасад дома, которому явно несколько десятилетий. Точный адрес и координаты управляющей организации автор поста не назвала.

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