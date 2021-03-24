Стало известно, почему на аукцион по отлову собак в Рязани не было ни одной заявки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Аукцион на оказание услуг по отлову безнадзорных собак в Рязани не состоялся. Об этом сообщается на портале госзакупок. Причина – не было подано ни одной заявки.

Как сообщил «Комсомолке» индивидуальный предприниматель из Сасова Андрей Илюшеня, заявку на участие в аукционе он подавал.

— Я подавал заявку на участие в аукционе, но немного ошибся, не заметил пункт «сопровождение аукционное», — говорит предприниматель. — «Банковскую гарантию» увидел, а «аукционное сопровождение» нет. Сейчас еще раз запустят конкурсную процедуру и этой ошибки уже не будет.

Ранее Андрей Илюшеня говорил, что заключил контракт с администрацией Рязани напрямую. Действует он два месяца (читать подробнее).

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