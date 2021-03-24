В шести районах Рязанской области 24 марта отключат электричество.
Фото: Олег УКЛАДОВ
24 марта в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Путятинский район:
- село Черная Слобода — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Собчаково (улицы Заводская, Центральная) — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Колесня (улицы Центральная, Луговая, Солнечная) — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Красный Холм (улица Миниха) — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Истье (улица Новоселов), деревня Залипяжье (улица Центральная), деревня Ямы (улица Центральная) — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Меньшие Можары (улица Маркина) — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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