Буксует целый час: в рязанском дворе на убитой дороге застряла «скорая».

Около полуночи 23 марта на улице Белякова в военном городке Дягилево застряла машина скорой помощи. По словам местных жителей, дорога находится в аварийном состоянии.

«Прошу опубликовать это сообщение. Проезжая часть на улице Белякова, 30а находится в аварийном состоянии, где каждый час застревают автомобили, которые мы - жильцы соседних домов - вытягиваем. Но 23 марта в 23:20 на этом месте застряла машина скорой помощи, которую жильцам вытянуть не по силам. Машина буксует целый час. Больной дожидается медпомощи», - говорится в сообщении.

Как отметили жители, ситуация осложняется тем, что на указанной территории нет уличного освещения.

Ранее сообщалось, что губернатор Николай Любимов в очередной раз разнес мэрию Рязани за ремонт дорог - досталось главе администрации Елене Сорокиной. После этого ее заместитель Владимир Бурмистров подал заявление на увольнение.

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