Рязанские полицейские вытащили из горящего дома мужчину

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В райцентре Сараи Рязанской области произошла замечательная история, главными действующими лицами которой стали трое местных полицейских: оперуполномоченный отделения уголовного розыска капитан полиции Алексей Бахметьев, участковый уполномоченный полиции майор полиции Сергей Жалыбин и оперуполномоченный отделения уголовного розыска старший лейтенант полиции Владимир Галахов. Проезжая по улице 1-я Параллельная, они заметили идущий из окон одного из домов дым.

Предложив, что случился пожар, стражи правопорядка бросились на помощь. Бахметьев принялся звонить пожарным, а Жалыбин и Галахов, выбив входную дверь, начали искать в горящих помещениях людей. В самой дальней комнате последние двое обнаружили на полу 56-летнего мужчину, лежавшего без движения. Полицейским удалось дотащить пострадавшего до двери, а затем и оттащить на безопасное расстояние.

После оказания первой помощи стражами правопорядка, 56-летнего хозяина дома забрала скорая. Пожарная команда, прибывшая на вызов, оперативно ликвидировали огонь.

Причины произошедшего выясняются. Также решается вопрос о награждении троих полицейских.