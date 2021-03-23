РНПК подтвердила соответствие международному стандарту в производстве авиатоплива

Рязанская НПК (дочернее общество НК «Роснефть») в очередной раз подтвердила соответствие системы менеджмента качества в авиационной, космической и оборонной отрасли требованиям международного стандарта - EN 9100:2018.

Оценивали деятельность предприятия и управление качеством эксперты независимой сертификационной организации, которые особо уделили внимание проектному менеджменту, процессному подходу и другим аспектам, в том числе, насколько продукцией завода удовлетворены потребители.

В итоге, во время надзорного аудита РНПК и ее работники продемонстрировали хороший уровень управления рисками, качеством выпускаемой продукции, а также, приверженности к улучшению и развитию.

Подтверждение соответствия стандарту – это удовлетворение требований клиентов Рязанской НПК и компании «Роснефть», удержание лидирующих позиций на рынке, и самое главное - гарант соблюдения требований к качеству и безопасности для ведущих авиакомпаний страны.

Напомним, только в 2020 году Рязанская НПК выработала около 800 тысяч тонн авиационного топлива марки ТС-1, большая часть которого отгружена в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Известно, что в столичные аэропорты 50% керосина поступает от РНПК.

ТС-1 имеет низкое содержание серы, что позволяет предотвратить коррозию деталей двигателя воздушного судна, увеличивает ресурс его эксплуатации, снижая аварийность и ремонт, сводит к минимуму воздействие на окружающую среду.

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АО «РНПК» - одно из крупнейших перерабатывающих предприятий ЦФО, входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции.