Виолетта Черная: В этом году мы продолжим проект по возрождению дубрав

Фото с сайта политической партии "Единая Россия".

- Несмотря на то, что в 2020 году были введены ограничения в связи с пандемией коронавируса, нам удалось реализовать несколько мероприятий в рамках проекта «Единой России» «Чистая страна». – рассказала на заседании регионального общественного совета партпроекта его председатель Виолетта Черная. – Например, продолжился совместный с центром образования «Дистанционные технологии» проект «Возрождение дубрав Рязанского края»: проводился школьный конкурс творческих работ «Дубы – могучие великаны России», высаживались молодые деревца. Кроме того, проводились субботники.

Мероприятие состоялось в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Были определены планы и задачи на текущий год, обсудили основные направления деятельности.

Региональный координатор партпроекта, депутат Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов добавил, что в связи ограничениями, связанными с санитарно-гигиеническим режимом, в 2020 году пришлось сократить число запланированных мероприятий, количество участников экологических акций также было уменьшено.

Активисты «Чистой страны» планируют осуществлять сопровождение и контроль проведения мусорной реформы и обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Рязанской области.

В рамках этого направления активисты партпроекта запланировали проведение трех крупных субботников в июле и августе на территории Лесопарка.

- Второе направление нашей деятельности – ландшафт и здоровье «Зеленый город», – отметила Виолетта Черная. – Здесь запланированы экологическо-оздоровительные мероприятия, в том числе на территории Лесопарка.

Кроме того, будет продолжена эколого-просветительская деятельность. В рамках системы непрерывного экологического образования и просвещения уже не первый год реализуется проект «Возрождение дубрав Рязанского края». Активное участие в нем принимают учащиеся Центра образования «Дистанционные технологии».

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