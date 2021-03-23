Разваливающийся павильон остановки «Дом художников» попал на видео

В Рязани на остановке «Дом художника» прохожие сняли на видео разваливающийся остановочный павильон.
«Будьте внимательнее! Ощущение что вот-вот упадет», – говорится в сообщении.
— Мы уже направили эту информацию ответственным специалистам. Они оперативно устранят риск падения конструкции. Благодарим за предоставленную информацию и неравнодушие, — отметили в комментариях представитель пресс-службы администрации Рязани.
Ранее сообщалось, как недалеко от остановки «Бронная» в микрорайоне Приокский торговали карпом и толстолобиком без ветеринарных документов (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!