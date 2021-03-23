Разваливающийся павильон остановки «Дом художников» попал на видео

В Рязани на остановке «Дом художника» прохожие сняли на видео разваливающийся остановочный павильон.

«Будьте внимательнее! Ощущение что вот-вот упадет», – говорится в сообщении.

— Мы уже направили эту информацию ответственным специалистам. Они оперативно устранят риск падения конструкции. Благодарим за предоставленную информацию и неравнодушие, — отметили в комментариях представитель пресс-службы администрации Рязани.

Ранее сообщалось, как недалеко от остановки «Бронная» в микрорайоне Приокский торговали карпом и толстолобиком без ветеринарных документов (читать подробнее).

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