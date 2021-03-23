Жителей Удмуртии оштрафовали за сбор боеприпасов в Скопинском районе

Двух жителей Удмуртии осудили за незаконное хранение элементов боеприпасов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

Как установили следователи, мужчины приехали в Скопинский район для поиска и сбора лома ценных металлов, содержащихся в корпусах боеприпасов, после взрывов на военных складах.

Пресекли работу «искателей» оперативники рязанского управления ФСБ, военные контрразведчики, а также скопинские полицейские.

Рассмотрев материалы, суд счел возможным прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Судебное решение вступило в законную силу.

По официальной версии, днем 7 октября 2020 года на территории склада хранения боеприпасов в Скопинском районе загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов (читать подробнее).

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