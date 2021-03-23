Жителей Удмуртии оштрафовали за сбор боеприпасов в Скопинском районе

Двух жителей Удмуртии осудили за незаконное хранение элементов боеприпасов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.
Как установили следователи, мужчины приехали в Скопинский район для поиска и сбора лома ценных металлов, содержащихся в корпусах боеприпасов, после взрывов на военных складах.
Пресекли работу «искателей» оперативники рязанского управления ФСБ, военные контрразведчики, а также скопинские полицейские.
Рассмотрев материалы, суд счел возможным прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Судебное решение вступило в законную силу.
По официальной версии, днем 7 октября 2020 года на территории склада хранения боеприпасов в Скопинском районе загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!