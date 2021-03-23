Какие дороги сделают в Пронске в 2021 году, сообщил минтранс

В 2021 году в Пронске Рязанской области приведут в порядок 1,9 км дорог. Работы пройдут на улицах Есенина, Новой, Заводской. Непосредственно ремонтом проезжей части дело не ограничится.

«Помимо ремонта дорожного полотна на данном участке будут построены линии искусственного электроосвещения», - сообщает региональный минтранс.

Также на участках, где расположены социально значимые объекты, планируют оборудовать четыре лестничных схода, приспособленных для маломобильных групп населения. Два из них – у стадиона и детского сада на улице Есенина, еще два - рядом с продовольственным рынком и Пронским кладбищем на улице Новой. Пешеходный переход напротив упомянутого детсада оснастят светофорами и искусственными неровностями.

Кроме того, по данным министерства, на улице Заводской в Пронске проложат съезды к центральной районной больнице и кассовому пункту.