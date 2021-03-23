Жизнь с комфортом на природе: сколько стоят квартиры в зеленых зонах Рязани

Для многих рязанцев жизнь рядом с природой выглядит гораздо более привлекательной, чем в городе.

Тем, кто не готов отказываться от городского ритма, но ищет комфортное место для свободной жизни в гармонии с природой стоит обратить внимание на жилой комплекс «Окские просторы» от ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС».

Совсем недавно в комплексе вышел в продажу 4 дом. Цены стартуют от 1 млн рублей. Комплекс расположен на границе города и его тихих пригородов, в 5 минутах езды от г-та Глобус. Просторная территория и красота природного ландшафта позволили реализовать в ЖК «Окские просторы» идею эко парка. По проекту здесь будут построены 11 жилых домов с этажностью не более 7 этажей.

В новом доме представлены уникальные планировки, в которых ещё больше плюсов. Шире всего в квартирографии выбор смарт-планировок, которые продолжают завоевывать популярность у покупателей. И неудивительно, кухни-гостиные – это не только пространство, которое добавляет квартире воздуха и света, но и отличная возможность комфортно проводить время в кругу семьи, приглашать гостей и устраивать дружеские праздники.

Смарт-квартиры с просторными кухнями-гостиными:

ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС»

ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС»

Покупателям доступно абсолютно новое решение в комплексе - смарт-квартиры с мастер-спальней:

ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС»

Это не просто помещение для сна и отдыха с кроватью и шкафом, а самое настоящее личное, приватное пространство. К спальне примыкает собственная просторная гардеробная.

Расположение комплекса уникально, как и его территория. Только у его жителей есть возможность наслаждаться отдыхом на собственном пляже, не покидая границы комплекса. Набережная станет местом притяжения. И это не удивительно, ведь мы предусмотрели развлечения для любого возраста: зоны отдыха у воды, детские игровые площадки, зоны для пикников и пляжного спорта!

ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС»

Концепция комплекса и сам дом отвечают потребностям семейного покупателя: на территории планируется строительство школы, детский сад и яслей. Начало строительства запланировано уже на этот год. О безопасности можно не беспокоиться: в комплексе закрытая территория и система видеонаблюдения.

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ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС»

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