Уроженка Рязани фигуристка Александра Трусова опробовала лед в Стокгольме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 марта рязанка Александра Трусова провела прогон короткой программы под композицию Appassionata в исполнении Secret Garden перед стартом чемпионата мира в Стокгольме.

В столице Швеции любители женского одиночного фигурного катания с нетерпением ожидают решительной битвы между российскими звездами - Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

Обе девушки дебютируют 23 марта на самом престижном в мире фигурного катания турнире. Александра Трусова была призером и чемпионата России, и чемпионата Европы. Анна Щербакова трижды завоевывала золотую медаль в России.

Хедлайнеров Чемпионата Мира 2021 года интересует исключительно лишь абсолютный, безусловный триумф. В Стокгольме будут, конечно, выступать и более титулованные спортсмены, но и зрители, которые в зале арены «Глобен» будут отсутствовать по причине пандемии, и журналисты, и специалисты однозначно уделят самое пристальное внимание именно поединку между Щербаковой и Трусовой.

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