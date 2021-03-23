Просрочка, грязь, туча мух: как хранили продукцию на предприятии в Рязани

В морозильных камерах ООО «Союзптицепром» хранилось больше 1 тонны обезличенной и просроченной продукции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Россельхознадзор рассказал о результатах проверки ООО «Союзптицепром» в Рязани, которая прошла еще в июле 2020 года. Это предприятие по переработке мяса птицы. Ревизоры нагрянули внепланово, по согласованию с прокуратурой, и обнаружили множество нарушений.

В морозильных камерах хранилось больше 1 тонны обезличенной и просроченной продукции. Температурный режим не контролировался. В цехе сотрудники Россельхознадзора наткнулись на скопление мух. Уборка в помещениях проводилась некачественно. Должного производственного контроля не было.

В ноябре проверяющие вернулись, чтобы выяснить, исполняются ли их предписания. Оказалось, что нет. Поэтому предприятие по решению арбитражного суда оштрафовали на 150 тысяч рублей. На днях апелляционная инстанция оставила это решение без изменения, поэтому оно вступило в законную силу.

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