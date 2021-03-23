Волонтерские центры «Единой России» отмечают годовщину со дня открытия

Фото: ryazan.er.ru

Год назад, 19 марта, в Калуге открылся первый волонтерский центр «Единой России» — партия объединила добровольцев, чтобы в борьбе с пандемией помочь тем, кто в этом особенно нуждался. Уже через неделю волонтерские центры были развернуты во всех регионах страны.

В Рязани на базе региональной общественной приемной партии волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса открылся 26 марта. Основным направлением деятельности активистов стало оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, инвалидам и ветеранам (в том числе в доставке на дом продуктов питания и медикаментов), а также консультационная поддержка.

В работе центра приняли участие волонтеры-медики, «Волонтеры Победы», молодогвардейцы, региональная общественная приемная, волонтеры «Единой России».

В канун Нового года добровольцы помогали создавать в больницах и ковид-госпиталях атмосферу праздника – украшали приемные покои, наряжали елки, организовывали праздничные угощения.

Сегодня по всей стране в волонтерских центрах ежедневно работают больше ста тысяч активистов. К годовщине своей деятельности добровольцы запустили в соцсетях флешмоб #МЫволонтерыЕР. Они рассказывают истории о том, как прошел их, 2020-й, год.

Первый заместитель секретаря Рязанского регионального отделения «Единой России», вице-спикер Рязанской областной Думы, руководитель волонтерского центра партии Дмитрий Хубезов стал инициатором нескольких успешных проектов.

«Уникальным стал опыт работы добровольцев в «красной зоне». В стационаре волонтеры взяли на себя почти все работы, не связанные с лечебной и диагностической деятельностью. Они доставляли передачи от родственников пациентам, наводили порядок в отделениях, разносили пищу, перевозили пациентов внутри больницы на необходимые процедуры», – рассказал Дмитрий Хубезов.

На федеральном уровне был оценен такой опыт региона, как создание робота для улучшения работы call-центра на базе поликлиники областной клинической больницы.

«Электронный помощник помогал пациентам записаться к врачу или на прививку, – отметил Дмитрий Хубезов. – На пике заболевания коронавирусом в декабре 2020 – январе 2021 помощь нашим врачам волонтеров-медиков, которые работали в call-центре учреждений здравоохранения, и искусственного интеллекта – неоценима».

Еще одно направление деятельности добровольцев – это автоволонтерство.

«Мы привозили врачей домой к больным, развозили лекарства и продукты жителям, находящимся на самоизоляции. Еще один уникальный опыт для Рязанской области – мы отвозили пациентов на КТ. Это позволяло выявить болезнь в тот период, когда только начиналось ухудшение и вовремя госпитализировать людей», – рассказал Дмитрий Хубезов.

Он подчеркнул, что работа волонтерских объединений помогла сдержать распространение первой волны пандемии коронавируса, а во время второй, пик которой пришелся на осенне-зимний период, – стало хорошей моральной поддержкой сотрудникам учреждений здравоохранения.

Несмотря на то, что пандемия постепенно отступает, деятельность волонтеров по-прежнему востребована в самых разных ситуациях.

Волонтерские центры «Единой России» по всей стране за этот год выполнили более полутора миллиона заявок от жителей всех регионов страны. Передали амбулаторным больным без малого два миллиона наборов лекарств, а врачам – более пяти миллионов порций горячих обедов. В «красных зонах» волонтеры-медики отдежурили 810 тысяч смен. А автоволонтеры 280 тысяч раз выехали с терапевтами на вызовы к пациентам. Где бы сегодня ни оказались добровольцы, выполняя заявку одинокого пенсионера или доставляя врача после тяжелой смены домой, везде они слышат слова искренней благодарности.

Сегодня волонтеры начинают пробовать свои силы и в политике. На недавней встрече с активистами акции взаимопомощи «Мы вместе» Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и призвал добровольцев участвовать в выборах. По его словам, это положительно скажется на развитии страны, потому что добровольческие движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем.

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