За езду по встречке на красный рязанского маршрутчика вызвали в ГИБДД

В ролике видно, как водитель маршрутки №46 едет по встречке на красный. Съемка датирована 19 марта.

Госавтоинспекция не оставила без внимания размещенную в соцсети видеозапись грубых нарушений ПДД рязанским маршрутчиком. Ролик появился в группе «Типичная Рязань». В нем видно, как водитель коммерческого микроавтобуса №46 выезжает на перекресток улицы Кальной и Касимовского шоссе по встречной полосе на красный сигнал светофора.

«Для выяснения обстоятельств по данным фактам, водитель был приглашен в подразделение Госавтоинспекции. В ходе проведения проверки факты нарушений требований ПДД были подтверждены», - сообщили полицейские.

В итоге маршрутчика привлекли к административной ответственности, а фирме-перевозчику (в реестре ею значится ООО «Рязаньтрансавто I») выдали предписание строже следить за соблюдением ПДД водителями.

После публикации видео с грубыми нарушениями ПДД водителя рязанской маршрутки вызвали в ГИБДД.

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