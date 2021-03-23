От коронавируса скончался 47-летний рязанец

Во вторник, 23 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 47-летнего и 66-летнего мужчин, а также 80-летней женщины.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 23 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 342 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области заметно возросло количество учебных заведений, где зафиксирован COVID-19

Коронавирус снова вернулся в детские садики (подробности).