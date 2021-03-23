В Рязанской области признали еще три смерти из-за COVID-19

Оперштаб поделился очередной порцией статистических данных о новой коронавирусной инфекции в Рязанской области. 23 марта сообщается еще о 57 случаях COVID-19 – это повторение весеннего минимума. Всего уже более чем за год зарегистрировано 25872 случая.

55 человек, заразившихся коронавирусом ранее и прошедших курс лечения, за минувшие сутки признаны здоровыми по результатам обследований.

Также власти признали следствием COVID-19 еще три летальных исхода. Официально в Рязанской области теперь 342 смертельных случая, однако это число весьма условное. Почему счет смертям, связанным с «ковидом», идет не на сотни, а на тысячи – читайте в нашем материале.