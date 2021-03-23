Еще на 19 улицах Рязани отключили холодную воду

Мэрия Рязани сообщила об еще одном масштабном отключении холодной воды из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

23 марта до 17:00 воды не будет в поселке Мирный по следующим адресам:

- ул. Добролюбова;

- 1-й проезд Добролюбова;

- 3-й проезд Добролюбова;

- 4-й проезд Добролюбова;

- 5-й проезд Добролюбова;

- 6-й проезд Добролюбова;

- ул. Чехова;

- ул. Тюленина;

- ул. Лесная;

- 1-й Лесной тупик;

- 2-й Лесной тупик;

- ул. Шевцовой;

- 1-й проезд Шевцовой;

- ул. Громовой;

- ул. Дорожная с проездами;

- ул. Новоселковская, д. 13, д. 17.

Кроме того, воды до 17:00 не будет по следующим адресам в Рязани:

- ул. Советской Армии, д. 18;

- ул. Юбилейная, д. 17, д. 19;

- ул. Колхозная, д. 4.

Ранее сообщалось, что 23 марта из-за коммунальной аварии без воды остались жители девяти улиц Рязани (смотрим список).

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