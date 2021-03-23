Еще на 19 улицах Рязани отключили холодную воду

Мэрия Рязани сообщила об еще одном масштабном отключении холодной воды из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе.
23 марта до 17:00 воды не будет в поселке Мирный по следующим адресам:
- ул. Добролюбова;
- 1-й проезд Добролюбова;
- 3-й проезд Добролюбова;
- 4-й проезд Добролюбова;
- 5-й проезд Добролюбова;
- 6-й проезд Добролюбова;
- ул. Чехова;
- ул. Тюленина;
- ул. Лесная;
- 1-й Лесной тупик;
- 2-й Лесной тупик;
- ул. Шевцовой;
- 1-й проезд Шевцовой;
- ул. Громовой;
- ул. Дорожная с проездами;
- ул. Новоселковская, д. 13, д. 17.
Кроме того, воды до 17:00 не будет по следующим адресам в Рязани:
- ул. Советской Армии, д. 18;
- ул. Юбилейная, д. 17, д. 19;
- ул. Колхозная, д. 4.
Ранее сообщалось, что 23 марта из-за коммунальной аварии без воды остались жители девяти улиц Рязани (смотрим список).
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