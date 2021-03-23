Пять рязанских маршруток изменили схему движения

Из-за ремонта на водопроводе на улице Кальной и закрытием движения транспорта на перекрестке Кальной и Безымянного переулка утром 23 марта изменилось движение городского пассажирского транспорта.
До окончания ремонтных работ маршрутки будут ходить по следующей схеме:
- автобусы №№41, 46, 75, 91 между остановками «Кальное» и «ТЦ «Круиз» маршрутки будут следовать по Касимовскому шоссе, улицам Фирсова, Кальной, Окскому проезду (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- автобусы №95 при движении от остановки «ТЦ «Круиз» будут следовать по улице Есенина, далее по своему маршруту.
Ранее сообщалось, что 23 марта из-за коммунальной аварии без воды остались жители девяти улиц Рязани (смотрим список).
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