Пять рязанских маршруток изменили схему движения

Из-за ремонта на водопроводе на улице Кальной и закрытием движения транспорта на перекрестке Кальной и Безымянного переулка утром 23 марта изменилось движение городского пассажирского транспорта.

До окончания ремонтных работ маршрутки будут ходить по следующей схеме:

- автобусы №№41, 46, 75, 91 между остановками «Кальное» и «ТЦ «Круиз» маршрутки будут следовать по Касимовскому шоссе, улицам Фирсова, Кальной, Окскому проезду (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

- автобусы №95 при движении от остановки «ТЦ «Круиз» будут следовать по улице Есенина, далее по своему маршруту.

Ранее сообщалось, что 23 марта из-за коммунальной аварии без воды остались жители девяти улиц Рязани (смотрим список).

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