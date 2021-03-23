На Московском шоссе произошло массовое ДТП с участием фуры. Фото: ДТП | Аварии | Рязань

Утром 23 марта на Московском шоссе произошло массовое ДТП. Видео с места аварии опубликовали очевидцы в паблике «ДТП | Аварии | Рязань». Дорожное происшествие случилось недалеко от Дягилевского поста ДПС ГИБДД.

По предварительным данным, дорогу не поделили большегруз, а также легковушки-иномарки Renault Logan и Opel Astra.

К настоящему времени официальной информации по ДТП не поступало, неизвестно и о пострадавших. На какое-то время на выезде из Рязани образовался автомобильный затор.

Подробности аварии уточняются.

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