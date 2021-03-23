Жертвой извращенца из Оренбуржья стал рязанский подросток

Ребенок из Рязанской области, которому не было еще и 12, стал одной из жертв оренбуржского извращенца. О преступлениях 20-летнего жителя города Бугуруслан рассказал местный следственный комитет.

Молодой человек создавал фейковые страницы в социальной сети и через них выходил на подростков. Так описывают его действия следователи: «используя методы психологического воздействия, получал порнографические изображения, а также совершал иные действия, направленные против половой неприкосновенности потерпевших».

На крючок извращенца попали четверо несовершеннолетних из Татарстана, Самарской и Рязанской областей.22 марта ему вынесли приговор, пока не вступивший в законную силу: 6,5 года колонии строгого режима.