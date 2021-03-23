Домик рыбака и поле иван-чая: каким будет парк в городе Кораблино

В проекте благоустройства Березового парка в городе Кораблино, который опубликован на сайте госзакупок, множество новых объектов.

В городе Кораблино Рязанской области благоустроят Березовый парк. Работы оценили в 67 млн рублей – с этой суммы начнутся торги. На две трети проект, размещенный на сайте госзакупок, профинансирован из федерального бюджета.

Главную аллею и основные дорожки планируют замостить тротуарной плиткой. На пруду обустроят пляж с деревянным настилом, раздевалками, зоной для фудтраков. Рядом с пляжем расположатся волейбольная площадка, зона воркаута и детская площадка. За ними (сбоку от главной аллеи) - площадка для пикников и открытых игр. Чуть поодаль, за изгибом берега, хотят возвести «домик рыбака» и смотровую башню.

Также проектом предусмотрены скейт-парк и лыжероллерная трасса с прокатом лыж. В глубине парка разместится сцена с площадкой перед ней. Планируемое озеленение включает в себя высадку 12 туй, 29 вишен, газонной травы и… поля иван-чая (возле пляжа).

Срок окончания работ - до 1 ноября 2021 года. Управится ли подрядчик и уложится ли в бюджет? Кстати, максимальная цена контракта почему-то оказалась даже ниже сметной стоимости, которая проектом определена на уровне 75,5 млн рублей.

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